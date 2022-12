Napoli, Spalletti sperimenta una coppia-gol inedita

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha voluto sperimentare una nuova coppia-gol durante l’allenamento ad Antalya.

Luciano Spalletti avrebbe sperimentato una nuova coppia-gol durante l’allenamento del Napoli ad Antalya. Ne parla l’odierna edizione del quotidiano Repubblica.

“Una delle tentazioni è sicuramente Osimhen e Raspadori in tandem. Il centravanti “fisico” che va in profondità e l’attaccate versatile: la miscela potrebbe funzionare alla perfezione. L’ex Sassuolo ha fatto il centravanti (al posto proprio del numero 9) ma potrebbe dialogare tranquillamente con il capocannoniere azzurro piazzandosi alle sue spalle. Prove tecniche di una nuova coppia-gol. Perché il 4-2-3-1 è stato accantonato frettolosamente dopo il pari con il Lecce a favore del più collaudato e vincente 4-3-3, ma Spalletti è pronto a perfezionarlo per introdurlo come soluzione ulteriore nella lotta scudetto.”

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

