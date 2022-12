A gennaio tre big match per il Napoli: sarà il mese più duro

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, che durante il mese di gennaio sarà impegnato in tre big match.

Nel mese di gennaio tre big match attenderanno il Napoli. Il club di Luciano Spalletti continua ad allenarsi più volte al giorno ad Antalya in attesa della ripresa del campionato che avverrà proprio nel prossimo mese. La Gazzetta dello Sport si concentra proprio su queste gare, che vedranno il Napoli impegnato contro l’Inter, la Juventus e la Roma. Sarà di certo un mese non da poco: la squadra partenopea sarà messa a dura prova e dovrà dimostrare di essere all’altezza della situazione, come del resto sta già facendo.

“Quello di gennaio è una cartina tornasole per il Napoli che prima del giro di boa affronterà l’Inter a San Siro e la Juventus al Maradona e a fine mese la Roma. Ma sono le avversarie che devono vincere per forza. L’importante sarà ripartire con il piede giusto.”

