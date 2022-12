L’infortunio di Kim è sotto controllo: ci sarà contro il Brasile

L’infortunio del difensore del Napoli Kim Min-Jae sarebbe controllato a dovere; il giocatore sarà presente per la sfida contro il Brasile.

Kim Min-Jae sta quasi recuperando dal suo infortunio e sarà presente per la sfida tra Corea del Sud e Brasile. Il Corriere dello Sport si concentra sulle sue condizioni affermando che il Napoli sarebbe molto tranquillo essendo in continuo contatto con lo staff medico coreano.

“Dopo aver dominato in Italia e in Europa con il Napoli, niente e nessuno riuscirà a spezzare il suo sogno Mondiale sul più bello. Alla vigilia di una sfida pazzesca – si continua a leggere -, irrinunciabile, conquistata tra l’altro a sorpresa con una rimonta altrettanto straordinaria. Venerdì, con il Portogallo, Minjae ha fatto il tifo per i suoi con la tuta, con la mise da indisponibile, ma domani la questione dovrebbe essere completamente diversa: il fastidio al polpaccio destro è sotto controllo, praticamente smaltito, e tra l’altro lo staff medico del Napoli è in contatto continuo con il giocatore. Dal Qatar, insomma, continuano ad arrivare segnali positivi e notizie confortanti.”

Fonte foto: Instagram @kiminjae3

