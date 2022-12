Mercato: Salernitana su Demme, Zanoli nell’affare Mazzocchi-Napoli

Gli azzurri lavorano per assicurarsi Pasquale Mazzocchi

TuttoSalernitana fa il punto sul mercato in casa granata. In casa Salernitana Diego Demme rimane l’obiettivo per il centrocampo. Il Napoli si è detto disponibile a trattare offrendo anche Zanoli, con l’obiettivo però di garantirsi, però, uno sconto estivo sul cartellino di Pasquale Mazzocchi, obiettivo dei partenopei per il mercato estivo.

Fonte foto: Instagram @pakomazzocchi_seven

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Caso Juve – L’ammissione di Chiellini in Procura sulle mensilità: la deposizione

Intercettazione Storari: “Stiamo ripulendo tutto il marcio, ma il pres. ha altra filosofia”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici