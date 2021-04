Mercato Napoli, in caso di mancata Champions si pensa ad Ivan Juric

Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, potrebbe essere uno degli obiettivi di mercato del Napoli.

Il Napoli si prepara ad affrontare la prossima sessione di mercato. Tra i vari allenatori in pole per sostituire Gattuso c’è anche Ivan Juric. Secondo la Gazzetta dello Sport. Aurelio De Laurentiis lo vorrebbe sulla panchina azzurra in caso di Europa League. Se dunque il Napoli non riuscirà ad andare in Champions, l’attuale tecnico gialloblù potrebbe essere un’alternativa.

Dal quotidiano si legge:

“Senza la Champions, De Laurentiis potrebbe decidere di affidare il rilancio del suo Napoli ad un allenatore giovane, che abbia già dimostrato di saper lavorare coi giovani. “Il profilo più seguito è quello di Ivan Juric col quale, dal Verona, potrebbero arrivare anche Mattia Zaccagni e Federico Demarco. Per il primo, la trattativa con club veneto è già stata definita, mentre il giocatore ha chiesto un po’ di tempo prima di decidere, perché sta valutando anche l’eventualità Milan.”

