Mercato Primavera, Spezia interessato a due giocatori della Marano Calcio

Due ragazzi della Primavera della Marano Calcio sono diventati obiettivi di mercato dello Spezia.

Dalla Marano Calcio vengono fuori veri e propri talenti. Mattia Natale e Stefano Bottillo, entrambi classe 2007, hanno frequentato proprio questa scuola e grazie alle loro capacità hanno suscitato l’interesse dello Spezia. Secondo il sito d’informazione Tutto Calcio Giovanile, il club ligure sta monitorando questi due giovani talenti da vicino, in quanto vedrebbe in loro due giocatori ideali per rafforzare il proprio organico.

