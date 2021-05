Napoli, nessuna novità sul rinnovo di Insigne: la società attende un’offerta

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, non ha ancora parlato di rinnovo con la Società che starebbe aspettando una valida offerta per cederlo.

Negli ultimi tempo si è spesso discusso di un rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli. Tuttavia il capitano della squadra partenopea non ha ancora ricevuto una chiamata dalla Società. Il contratto scadrà a giugno del 2022, ma secondo Tuttosport il giocatore potrebbe essere ceduto. Il quotidiano infatti ha affermato che la società sarebbe in attesa di offerte per valutarle per bene.

“Magari ci sarà anche Insigne, se dovesse rinnovare l’accordo che si concluderà tra un anno. Il Napoli però, fino a questo momento, non lo ha chiamato, mentre il capitano si aspettava anche un contatto verbale da parte della dirigenza al termine del campionato. Il telefono di Insigne e del suo agente, Vincenzo Pisacane, sono rimasti muti e non è da escludere che l’attaccante della nazionale possa avere già preso contatti con altri club. Il Napoli attende che gli arrivi un’offerta valida per cedere il suo calciatore simbolo e che la prossima stagione, quella della scadenza, giocherebbe il decimo campionato consecutivo con la maglia azzurra.”

