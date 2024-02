La Gazzetta dello Sport – Meret non ha convinto, possibile la cessione in estate

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Alex Meret. L’azzurro non ha convinto il Napoli, e la società potrebbe pensare alla cessione in estate: “L’ultimo l’ha tenuto fuori un mese e mezzo: una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro, rimediata dopo la partita col Monza di fine dicembre, in cui peraltro aveva anche parato un rigore a Pessina.

Da quel momento è stato sostituito da Gollini, che ora si prepara alla staffetta. I piani futuri non sono ancora ben delineati, soprattutto perché si prospetta un’estate di grandi cambiamenti in tutti i settori. Intanto, nella compostezza che l’ha sempre contraddistinto, per ciò che resta di quest’annata turbolenta Meret torna con tanto da dimostrare. Innanzitutto a se stesso”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

