Corriere dello Sport – Osimhen, convocazione in dubbio: può sedere in panchina

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla decisione del Napoli, nei confronti di Victor Osimhen dopo il rientro in ritardo a Napoli: “Alla fine, quindi, non ha potuto né riposare e tantomeno passare dal centro sportivo di Castel Volturno, tappa non prevista ma neanche esclusa, per una prima valutazione dello staff medico e dello staff tecnico in vista della partita di domani contro il Genoa.

Mazzarri, comunque, era già pronto ad accoglierlo oggi, vigilia immediata, ma la società ha comunque pensato che una prima occhiata fosse doverosa, dopo 50 giorni trascorsi tra la Nigeria e la Costa d’Avorio, dove con la nazionale – dalla fase a gironi alla finale persa con i padroni di casa – ha collezionato 7 partite, 648 minuti, un bel po’ di calcioni (come sempre) e alla vigilia della semifinale anche una gastroenterite che, però, non gli ha impedito di giocare. La sua convocazione sarà decisa oggi, ovviamente, ma può partire dalla panchina. Poi, mercoledì, il ritorno da leader al centro del tridente con il Barça negli ottavi di Champions”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

