Mertens in partenza per Ibiza, non incontrerà De Laurentiis

Mertens in viaggio verso Ibiza, niente incontro con De Laurentiis per il rinnovo

Dries Mertens è in partenza verso Ibiza per le vacanze, con ogni probabilità non ci sarà alcun incontro con Aurelio De Laurentiis per il rinnovo. La moglie dell’attaccante, Kat Kerkhofs, belga ha postato sul suo profilo instagram una foto a bordo di un volo diretto verso l’isola spagnola.

