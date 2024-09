Neres stabilisce un nuovo record in Serie A: ecco quale

Il difensore David Neres è approdato da poco in Serie A ma ha già stabilito un record con la maglia del Napoli.

David Neres ha stabilito un nuovo record disputando soltanto tre gare con il Napoli. A riferire la notizia è stato il portale Opta Paolo. Il difensore brasiliano è stato il primo giocatore a fornire un assist in tutte le suddette sfide, cioè contro il Bologna, il Parma ed il Cagliari.

Di seguito quanto si legge:

“David Neres è diventato il 1° giocatore a servire assist in ciascuna delle sue prime 3 gare (vs Bologna, Parma e Cagliari) in Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05). Magnanimo”

