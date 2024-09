Lukaku-Kvaratskhelia: il nuovo duo offensivo del Napoli

Il quotidiano Il Mattino si è soffermato sulla nuova coppia d’attacco del Napoli composta da Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia.

Khvicha Kvaratskhelia e Romelu Lukaku: una coppia d’attacco inedita che il Napoli di Antonio Conte può vantare.

L’edizione odierna de Il Mattino ha riportato un focus dettagliato sui due:

“Lukaku è più che mai decisivo. Agli assist per Di Lorenzo e Kvara ha aggiunto il gol del 3-0, il secondo in due partite, che ha spento l’ardore del Cagliari e ha rasserenato il Napoli, che ha fortemente temuto – e più volte – di subire la rete del pareggio. Il Napoli ha una coppia da sogno. Alla certezze che dà Romelu, l’unico attaccante nella lista di Conte per la sostituzione di Osimhen, si unisce la ritrovata verve di Kvara, che si è tolto cattivi pensieri dalla testa e ha ripreso a correre, giocare bene e segnare. Vi sarà un tempo, probabilmente vicino, in cui il georgiano potrà sedere al tavolo delle trattative con De Laurentiis per definire l’aumento di stipendio. Kvara e Lukaku rappresentano le assolute certezze di una squadra che è ancora in crescita, come si nota da alcune carenze nella fase difensiva emerse nelle partite con Parma e Cagliari, entrambe vinte stringendo i denti, come vuole Conte. Il suo predecessore Reja diceva “amma vencere” prima delle gare, lui ha lanciato subito lo slogan “amma fatica’” perché è attraverso la costante applicazione che si raggiungono risultati di prestigio e si toglie la polvere dai volumi di storia del Napoli, come sostiene il tecnico.”

