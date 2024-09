Juventus-Napoli, Conte potrebbe scegliere un nuovo modulo

Il tecnico del Napoli Antonio Conte starebbe già pensando alla prossima sfida di campionato contro la Juventus.

Dopo la netta vittoria contro il Cagliari il Napoli si starebbe già preparando alla gara in trasferta contro la Juventus.

Secondo il quotidiano Repubblica il tecnico Antonio Conte potrebbe pensare a qualche cambio tattico:

“Già da oggi comincia per il Napoli la marcia d’avvicinamento verso la super sfida di sabato prossimo (ore 18) a Torino contro la Juventus: la seconda e ancora più intrigante trasferta consecutiva imposta dal calendario alla squadra di Conte, che torna in Piemonte da avversario e soprattutto da grande ex per affrontare i bianconeri. L’attesa è speciale e a Castel Volturno l’allenatore leccese lavorerà alla svolta tattica che dovrebbe portare gli azzurri a cambiare modulo, passando dal 3-4-2-1 al 4-3-2-1. Il rodaggio dei nuovi acquisti Gilmour e McTominay è infatti quasi finito e grazie alla confortante abbondanza di soluzioni a centrocampo l’ex ct della Nazionale avrà d’ora in poi la possibilità di avere di volta in volta più soluzioni da mettere in campo («I rinforzi sono arrivati in buone condizioni, bisognerà lavorare sul piano tattico. Questo mercato chiuso così tardi sta creando sicuramente delle difficoltà a tutti»), tenendo conto pure della forza dei rivali con cui bisognerà misurarsi.”

