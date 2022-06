Nessun rilancio da parte di ADL per il rinnovo di Dries Mertens

Nelle ultime ore girava voce di una proposta della società all’attaccante belga, ma secondo quanto risulta a Radio Kiss Kiss Napoli, non c’è stata alcuna offerta del club al calciatore. Al momento ognuno resta sulle sue posizioni, non è stata presa alcuna decisione per il rinnovo contrattuale dell’attaccante numero 14 azzurro.