Mertens oltreoceano, potrebbe essere la sua ultima stagione in azzurro

Dries Mertens sogna lo scudetto con il Napoli, ma al termine della stagione potrebbe dire addio alla maglia azzurra.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per Dries Mertens, potrebbe essere l’ultima stagione con la casacca azzurra: “Il giorno dopo il Bologna è anche il giorno di una festa: quella dell’arrivo del baby Ciro, del primo figlio di Mertens, così come hanno annunciato proprio Dries e sua moglie Kat con un emozionante video social qualche ora dopo la vittoria di giovedì. Nascerà a marzo e sarà napoletano. Comunque vada quella in corso potrebbe davvero essere l’ultima stagione di Mertens con il Napoli.

Uno svincolato che in questo periodo è corteggiatissimo in America: il futuro di Dries, infatti, potrebbe essere in Mls.E allora, vuole “fa’ l’americano”. Magari il canadese, chissà: fatto sta che la Major League Soccer potrebbe diventare il prossimo campionato di Mertens. Opzione concreta, possibile; opzione che Dries ha preso in considerazione anche nell’ottica di una scelta di vita, di un’esperienza in un mondo affascinante”.

