Mertens: “Onorato di essere al Napoli, spero nel rinnovo di contratto”

Dries Mertens trascinatore del Napoli: possibile rinnovo per il belga. I dettagli de La Gazzetta dello Sport.

Dries Mertens c’è. Il giocatore belga, all’età di 35 anni è fondamentale per sopperire all’assenza di Victor Osimhen. Il “domandone” del quotidiano è proprio in merito al suo rinnovo di contratto:

“Ci si chiede, alla luce di tutti questi dati, come il club di De Laurentiis in futuro possa rinunciare a un giocatore del genere, un vero leader, che a giugno vedrà scadere il proprio contratto, anche se a 35 anni. Il belga, sabato sera dopo la partita persa con l’Atalanta, ha ribadito: “A me piace giocare qua. Il Napoli ha un’opzione per allungare il mio contratto. Spero accada. Se non ci saranno novità, darò la mano e ringrazierò perché sono onorato di essere qui. Un giorno so che finirà, ma spero accada il più tardi possibile. Voglio ancora divertirmi”.

De Laurentiis vuole attendere la certezza di un posto in Champions e assicurarsi dunque anche la buona salute dell’attaccante prima di decidere la riconferma. Tutto legittimo, ma attenzione perché Mertens ama Napoli, ma ha come obiettivo giocare il Mondiale a dicembre 2022 in Qatar, il suo terzo. Per farlo dovrà avere con certezza un posto dove giocare i primi mesi della prossima stagione. L’attesa non sarà infinita”.

