Messaggio Osimhen per città e tifosi: nessun accenno alla Società

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen avrebbe pubblicato un messaggio indirizzato alla città partenopea e ai tifosi azzurri.

Sono giorni complicati per Victor Osimhen, i cui rapporti con la SSC Napoli non sembrano essere dei migliori. Tutto è iniziato lo scorso martedì, quando sull’account ufficiale del club sarebbe stato pubblicato un video in cui era protagonista.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta una considerazione circa un messaggio recente pubblicato dal giocatore.

Dopo aver trascorso la sua settimana più complicata in Italia – infortuni a parte – Victor Osimhen rompe il silenzio e lo fa con parole al miele non solo per la tifoseria ma per la città tutta, dimostrando gratitudine e sentendosi accolto come un figlio. Ma si comprende che dietro le cose non dette ci sia ancora un profondo dispiacere rispetto a quei fatti accaduti martedì scorso per il quale si è sentito profondamente offeso senza che l’altra parte in causa, la società, abbia compreso a fondo il suo malessere.

