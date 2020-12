Messi rivela: “A volte vorrei essere uno sconosciuto!”

Il portale azzurro Tuttonapoli, riporta l’intervista che Leo Messi ha concesso a La Sexta.

Messi ha parlato dei difficili ultimi mesi ed ha fatto una confessione sulla sfera privata:

“E’ vero che sono un privilegiato per tutto ciò che mi è capitato di vivere, però a volte desidererei l’anonimato, essere uno sconosciuto. E godermi il fatto di poter andare tranquillamente a un mercatino, al cinema o a un ristorante. Ora sto bene, ma in estate sono stato molto male per quello che è successo e per come è andata nella Liga e in Champions. Però ora va bene, e ho voglia di giocare e di farmi valere“.

