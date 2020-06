Michal Karbownik, Giuntoli tenta l’ennesimo colpo polacco

Michal Karbownik è il nome evidenziato quest’oggi sul taccuino del DS Giuntoli

Michal Karbownik, classe 2001, terzino sinistro di nazionalità polacca e in forza al Legia Versavia, è il nome evidenziato quest’oggi sul taccuino del DS Giuntoli. Secondo quanto riportato dal portale gianlucadimarzio.com:

“Il Napoli, in Italia, è tra i club più attenti: i contatti tra le parti sono avviati, ma quella di Karbownik potrebbe essere solo un’operazione da fare più avanti, non sicuramente una priorità di queste settimane.

E il discorso varrebbe anche per il giovane polacco, un colpo da tentare eventualmente più in là, lungo la strada del mercato che per quest’anno proseguirà fino a ottobre. Da valutare, in casa Napoli, saranno sicuramente le situazioni relative a Mario Rui e Ghoulam: il portoghese si è rilanciato dopo questa stagione da protagonista necessario, l’algerino sembra finalmente essere tornato disponibile per la prima volta da quando è arrivato Gattuso.

Molto indicative saranno dunque le ultime gare della stagione che sta per riprendere, partite che diranno la verità al club per la questione esterno sinistro e che consentiranno anche di seguire le prossime uscite di Karbownik”.

