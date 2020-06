Spagna, la ripresa sarà senza pubblico. Partite a porte chiuse

In Spagna si giocherà senza pubblico

Come la Serie A Italiana, anche la Liga Spagnola si avvia alla ripresa. Come riportato da Cadena SER, è in arrivo un decreto del Governo Spagnolo nel quale si vieterà di disputare le gare con la presenza del pubblico. Infatti, tutte le partite della Liga e della Seconda Divisione dovranno disputarsi a porte chiuse. E verrà specificato, che in caso di cambiamento delle autorità territoriale dovrà essere preso di comune accordo con il Ministero Della Salute. Con questo decreto, l’intenzione del Governo è quella di chiudere ogni polemica sulla possibile presenza dei tifosi allo stadio.

