Napoli, interessa Ferran Torres. Chieste informazioni al Valencia

Il Napoli cerca Ferran Torres del Valencia

Secondo quanto riportato da Cadena Ser, anche il Napoli sarebbe in corsa per Ferran Torres del Valencia. Il club Spagnolo in queste settimane, sta provando a rinnovare il contratto del giocatore in scadenza a Giugno 2021. Vista la difficoltà nel trovare un accordo sul rinnovo, il Napoli avrebbe individuato nell’esterno Spagnolo il sostituto di Calejon. Il 7 azzurro sembra sempre più lontano dal club Partenopeo, con il rinnovo che sembra ormai lontanissimo. Attualmente il Valencia valuta Ferran Torres intorno ai 30 milioni, ma ci sono ampi margini per trattare sul prezzo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Spagna, la ripresa sarà senza pubblico. Partite a porte chiuse

Michal Karbownik, Giuntoli tenta l’ennesimo colpo polacco

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La maggioranza frena sul piano Colao