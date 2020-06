Gernot Rohr, CT della Nigeria: “Osimhen pronto per una big”

Il ct della Nigeria parla di Osimhen

Il CT della Nigeria, Gernot Rohr, ha rilasciato un’intervista alla tv nigeriana dove parla anche di Victor Osimhen. L’attaccante del Lille, nelle ultime settimane è stato accostato fortemente al Napoli. Ecco le parole del CT:

“Potrebbe avere la chance di andare in una big e potrebbe essere positivo per la sua crescita. Però sarebbe positivo anche restare, perché sta giocando mentre in una grande rischierebbe di trovare meno spazio. E non giocare potrebbe rappresentare un problema alla sua età”.

