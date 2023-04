Milan-Napoli, Pioli: “Non aver sfruttato l’uomo in più è un rimpianto, abbiamo fatto una buona gara”

Milan-Napoli, le parole di Pioli nel dopo gara

In diretta ai microfoni di Amazon Prime Video è intervenuto in diretta il tecnico del Milan Stefano Pioli, che ha commentato il successo ottenuto nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli. Ecco quanto dichiarato dall’allenatore rossonero:

“Io sto pensando alla gara di ritorno, sarà un’altra gran partita, come lo è stata questa. C’è stato qualche errore tecnico da parte di entrambe, sono match equilibrati e difficili per entrambe. Il Napoli è partito meglio di noi e abbiamo palleggiato male all’inizio, sono stati più aggressivi. Poi abbiamo fatto una buona gara, c’è il rimpianto di non aver sfruttato la superiorità numerica nel finale. È un risultato che ci tiene in equilibrio e ci dà delle possibilità di passare il turno. Leao? Mi sono piaciuti tutti, abbiamo fatto una partita da Champions, siamo stati all’altezza di una squadra forte. Nessun risultato avrebbe chiuso il discorso qualificazione, ora andremo a Napoli con fiducia e concentrazione, sappiamo le difficoltà che incontreremo”.

