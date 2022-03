Milan – Pioli prova il recupero in extremis per Ibrahimovic e Romagnoli

Corriere della Sera – Milan prova il recupero in extremis per Ibrahimovic e Romagnoli.

Secondo quanto riportato dal quotidiano per il Milan, il match contro il Napoli, sarebbe una vera e propria corsa contro il tempo. Difatti, Pioli starebbe cercando di recuperare in tempo Ibrahimovic e Romagnoli. L’attaccante ha finalmente superato l’infiammazione al tendine d’Achille, che lo tiene fermo dal 23 gennaio, e con molta probabilità potrebbe tornare in panchina, con la possibilità di subentrare a partita già avviata.

