“Milik ha già l’accordo economico con la Juventus!”, lo rivela Alvino

Milik ha già l’accordo economico con la Juventus. A svelarlo è Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, che nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ ha cosìdichiarato: “L’accordo è stato trovato qualche settimana fa. Chi ha avuto a che fare con il Napoli conosce la linea comportamentale del club. L’accordo per calciatori sotto contratto col Napoli va trovato prima con la società e poi con il calciatore stesso. Bisogna chiedere al Napoli se c’è disponibilità, trovare l’accordo col club e poi contattare il procuratore. Si andrà al braccio di ferro. Non escludo che il Napoli poi possa rispondere a questo sgarbo mostrando i muscoli”.

NO CONTROPARTITE – “Al Napoli non interessano contropartite tecniche, pretende soltanto cash per strappare il polacco al Napoli. Il Napoli conosce la situazione legata a Milik e s’è già mosso per tempo, facendo i suoi sondaggi. Azmoun è un nome molto accreditato nelle ultime settimane. Il Napoli sa che il matrimonio non continuerà perché Arek vuole andare via. Il club azzurro sicuramente non si farà trovare impreparato”.

