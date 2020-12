Milik – Si fa avanti la Fiorentina mentre la Juve lo aspetta a parametro zero

La visita dell’agente di Arek Milik a Castel Volturno non è andata come speravano i polacchi.

L’entourage di Milik sperava in un ridimensionamento della richiesta del Napoli per l’attaccante ma il club è statico sui 18 milioni di euro chiesti in estate. La Roma si era avvicinata a Milik assecondando la precedente richiesta di 20 milioni ma l’ex Ajax preferì aspettare per poter accasarsi alla Juventus. Ora, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, sul calciatore ci sarebbero la Fiorentina, la Roma e la Juventus; quest’ultima spera in un nulla di fatto a gennaio e tesserare Milik a parametro zero in estate. La federazione polacca è stata chiara, non porteranno all’Europeo un calciatore che è stato fermo un’intera stagione.

