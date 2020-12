Mertens, ottimismo dopo gli ultimi esami. Possibile rientro in Coppa Italia

Mertens, possibile rientro in Coppa Italia

Dries Mertens potrebbe rientrare prima del previsto. L’attaccante azzurro, come riporta il Corriere dello Sport, è da qualche giorno ad Anversa dove si è sottoposto a nuovi esami. Ci vorranno quattro settimane prima di rivederlo in campo, con un possibile ritorno in Napoli-Empoli di Coppa Italia. Lo staff sanitario azzurro, non vorrebbe forzare troppo il suo rientro per evitare ricadute. Molto probabilmente, lo rivedremo il 20 Gennaio 2021 in occasione della sfida contro la Juventus in Supercoppa.

