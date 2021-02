Moggi: “La dirigenza del Napoli insegue Sarri per accontentare l’ambiente, no per convinzione”

Moggi sul Napoli

Napoli – Luciano Moggi scrive sul quotidiano Libero in merito al momento e alle vicende del Napoli.

Moggi:

“La città sogna ancora il gioco champagne di Sarri e la dirigenza sta inseguendo Maurizio, probabilmente più per accontentare l’ambiente che per convinzione. Poco importa se Sarri e Napoli si siano lasciati non proprio in armonia. Sarebbe invece importante che gli attuali dirigenti riflettessero di più sulle caratteristiche dei giocatori a loro disposizione prima di scegliere un allenatore”

