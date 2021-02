Napoli, in caso di sconfitta pronto l’esonero di Gattuso

Napoli, Gattuso in bilico in caso di sconfitta

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la panchina di Gattuso è sempre più in bilico. In caso di sconfitta potrebbe arrivare addirittura l’esonero immediato, con De Laurentiis che avrebbe già individuato il sostituto. Ecco quanto riportato dalla rosea:

“Il presidente si sta muovendo in più direzioni. Due le priorità in agenda: Rafa Benitez o Maurizio Sarri. A uno dei due vorrebbe affidare il progetto futuro, ma nessuno dei due è intenzionato a entrare in corsa. E poi, c’è Walter Mazzarri, l’unico che non avrebbe problemi a subentrare. In alternativa, allora si potrebbe puntare su un giovane emergente, uno tra Italiano e Juric, per intenderci.”

