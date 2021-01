Moggi: “Sarri poco rispettoso nei confronti dei napoletani”

L’ex dirigente di Napoli e Juventus Luciano Moggi è intervenuto ai microfoni della trasmissione di Rai 1 Station “Il Sogno Nel Cuore”.

Luciano Moggi si sofferma sul periodo particolare che sta vivendo il Napoli toccando vari argomenti:

“Sarri dopo Gattuso? I ritorni non sono mai positivi. Inoltre Sarri non è stato rispettoso nei confronti di Napoli e dei napoletani. Ha nascosto per un mese alla dirigenza che sarebbe andato andato via e ciò è stato scorretto.

Credo sia troppo presto per dare un giudizio su Gattuso. Il Napoli gioca bene sia in difesa sia a centrocampo nonostante il periodo negativo di Fabian. Tutti gestiscono bene il pallone ma devono migliorare nei contrasti atletici. Tutto sommato il Napoli è ancora in lotta per lo scudetto”.

