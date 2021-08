Napoli: accordo Spalleti-De Laurentiis in caso di partenza di un big

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna parla di un accordo tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis. Il tecnico, si legge, sarebbe felice di poter lavorare con la rosa che ha attualmente a disposizione, anche nel caso in cui non dovessero esserci acquisti. Inoltre, nel caso dovessero esserci cessioni di uno o più “big” (come Fabián Ruiz, Koulibaly o Insigne) il patto tra allenatore e dirigenza consiste nel mantenere invariato il livello della rosa. Quindi, se qualcuno dovesse partite verrebbe rimpiazzato con un giocatore di pari livello.