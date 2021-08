Calciomercato: il Chelsea non libera Emerson, Giuntoli valuta altri profili per la fascia sinistra

I Blues non sono disposti a fare sconti per il terzino italo-brasiliano

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna parla del mercato in casa Napoli. Cristiano Giuntoli continua a cercare un terzino sinistro da portare all’ombra del Vesuvio ma la situazione si fa complicata. Il Chelsea non ha intenzione di liberare Emerson Palmieri e il Liverpool non ha dimostrato disponibilità al prestito per Tsimikas.

Questo è quanto si legge:

“Ha sondato Reinildo del Lille, Emerson Palmieri del Chelsea e Tsimikas del Liverpool. Il Napoli spera di strappare qualche prestito, con riscatto chiaramente da definire: il Chelsea non ha nessuna intenzione di liberare Emerson, nonostante il contratto in scadenza nel 2022, e il Liverpool ha evitato per il momento d’argomentare su Tsimikas che piace tantissimo a Giuntoli”.

