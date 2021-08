Calciomercato: Como interessato a Zinedine Machach

Il classe 96′ sta attraendo l’interesse di alcuni club

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna riferisce che Como guarda in casa Napoli per rinforzare il proprio reparto offensivo. L’obiettivo è Zinedine Machach, fantasista classe ’96 reduce dall’esperienza in Olanda con il VVV-Venlo con cui ha totalizzato 29 presenze con sei assist. Il giocatore che sta facendo molto bene nel precampionato con i partenopei ha già esperienza in Serie B con le maglie di Cosenza, Crotone e Carpi.

