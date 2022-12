Moggi sulla Juventus: “Ci saranno multe, Gravina ha parlato anche di altri club”

Luciano Moggi commenta la situazione attuale in casa Juventus

La Juventus sta vivendo unno dei periodi più tormentati della sua storia recente. Luciano Moggi, ex ds dei bianconeri, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal.

Queste le sue parole:

“Dopo una mia intervista a Report Lepore, capo del Pool di indagini di Napoli, mi diede ragione: l’inchiesta doveva essere fatta a 360 gradi. Invece questo non accadde perché l’analisi delle intercessioni si fermò alla Juventus. Perché non approfondirono l’intercettazione Galliani-Meani in cui si parlava del dossier presentato a Letta dopo Milan-Chievo? Adesso sta accadendo allo stesso modo. Con Calciopoli tutti si diedero alla fuga ma poi sono tornati.

Sul falso in bilancio assolutamente. Penso che ci saranno multe alla Juve sia da parte della giustizia sportiva che ordinaria. Sicuramente avranno sbagliato qualcosa se c’è di mezzo anche l’ordinario. Gravina poi ieri ha detto che potevano andare di mezzo anche altre società”.

