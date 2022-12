Vice pres. Federcalcio polacca: ” Brutta prestazione si può fare meglio. Zielinski sotto tono”

La critica del vice pres. della Federcalcio polacca, dopo la sfida con l’Argentina

Il vice-presidente della Federcalcio polacca è Intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni riguardo la prestazione della Polonia contro l’Argentina. Ecco le sue parole, anche su Zielinski:

“Siamo felici per il risultato, meno per la prestazione. Ieri sera con l’Argentina abbiamo dimostrato che, giocando così, non abbiamo molte chance di passaggio del turno con la Francia.

Siamo scesi in campo senza essere mai pericolosi e abbiamo anche difeso male. Credo che questi giocatori possano fare decisamente meglio, poi la Francia è la Francia, ma noi dobbiamo cambiare approccio, consapevoli dei nostri mezzi. Cerchiamo Lewandowski, possiamo sfruttare di più Zielinski, che ha giocato una partita sotto i suoi livelli. Anche Milik, Piatek… Chiaro che tutti insieme non possono giocare, ma abbiamo grandi mezzi per essere pericolosi”.

