Canale 8 – Montervino: “Ora che McTominay ha giocato a centrocampo, forse serviva più vicino a Lukaku”

L’ex capitano del Napoli, Francesco Montervino, è intervenuto in diretta a Ne Parliamo Il Lunedì: “Il Napoli non ha attaccato la profondità? Hai detto l’Atalanta se volesse che il Napoli facesse quel tipo di giocata, io non so se il Napoli la cercava proprio, era l’unica soluzione che l’Atalanta gli lasciava da fare. Perché la verità è che sugli esterni pulito non ci arrivavi mai, sempre spalle alla porta, e quindi forse il Napoli faceva sempre quella giocata perché l’Atalanta gli lasciava solo quello. Paradossalmente ora che McTominay ha giocato nei tre centrocampisti, forse serviva più vicino a Lukaku in questa partita”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Conte stordito dalla Dea: la sconfitta fa male e si è visto

L’Atalanta ha stravinto dando una grande lezione al Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”