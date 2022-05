Morabito: “Sondaggio Bayern per Zielinski: il club non ci punta più. Koulibaly possibile al Psg”

Morabito l’intervista sul mercato Napoli

L’agente Vincenzo Morabito è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma parlando del calciomercato Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Morabito:

“Il mercato inizia presto, ormai si aspetta la fine del campionato e già ci si inizia a muovere. L’esperienza di Hysaj alla Lazio non è stata molto valida, spesso gli allenatori pensano che i giocatori siano macchine ma hanno dei rendimenti che cambiano anche in base all’età. Non è una coincidenza che il Napoli punti su giocatori forti fisicamente, si sta adeguando alle caratteristiche degli altri club. Oggi c’è un calcio che vuole strutture fisiche preparate.

Luis Alberto? È un giocatore che con Sarri ha avuto difficoltà, perché rispetto ad Inzaghi ha giocato in una posizione che non predilige. Può restare alla Lazio, ma se dovesse andare via lo vedo più sul fronte spagnolo.

Il Bayern ha sondato Zielinski, un giocatore sul quale il Napoli non punta più. Gattuso ha avuto la sfortuna di iniziare con un forte handicap, ritornerà presto ad allenare perché è un grande professionista. Spalletti invece è abituato alle battaglie, a Roma si è trovato a convivere con il caso Totti e all’Inter con il caso Inter. Koulibaly? Potrebbe andare al Chelsea, ha una quotazione di mercato molto alta, la vedo difficile che possa partire. E poi c’è la possibilità che vada al Psg”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bargiggia: “Juve-Koulibaly? Si punterà su Acerbi. Il Napoli lavora per Olivera e tre alternative”

Thiago Motta: “Col Napoli vogliamo vincere per omaggiare i tifosi.Formazione? Gioca chi merita”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici