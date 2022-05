Mathias Olivera, visite mediche terminate: ha lasciato Villa Stuart

Mathias Olivera ha terminato le visite mediche con il Napoli

Mathias Olivera ha da poco terminato le visite mediche con il Napoli. Come appreso da Sky Sport, il calciatore uruguaiano ha appena lasciato la clinica romana di Villa Stuart. Manca ormai sempre meno per l’ufficialità, Olivera si avvicina a diventare il secondo acquisto del Napoli in vista delle prossima stagione dopo aver già preso Kvaratskhelia. Venerdì raggiungerà la nazionale del Uruguay.

