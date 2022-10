Corriere dello Sport – Mou batte il Napoli fuori dal campo: Solbakken sarà della Roma.

La Roma batte la concorrenza del Napoli e si fionda categoricamente su Ola Solbakken. La giovane promessa, difatti, sarà un giocatore giallorosso e guadagnerà un milione a stagione per i prossimi quattro anni e mezzo. Dunque, già da gennaio il Solbakken sarà a tutti gli effetti un membro del club della capitale.

Inoltre, sembrerebbe non essere l’unico colpo piazzato da Pinto, poiché lo Special One chiederà un altro centrale e uno dei nomi monitorati in questo caso è quello di Evan N’Dicka, anch’egli in scadenza con l’Eintracht e inseguito pure da Juventus e Milan.

Fonte foto: Flickr.com

