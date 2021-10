VIDEO – Moviola di Cesari su Roma-Napoli: “Nessun replay, ha mostrato un rigore su Osimhen”

Moviola di Cesari su Roma-Napoli

Moviola di Cesari su Roma Napoli che evidenzia un altro episodio dubbio avvenuto durante l’arbitraggio di Massa per il big match dell’Olimpico di Serie A. Nel corso della trasmissione Pressing di Mediaset, Graziano Cesari ha mostrato un altro possibile rigore per il Napoli di cui non si è parlato.

Tutta l’attenzione è ricaduta sul fallo in area di rigore di Vina su Anguissa del secondo tempo, nessun replay ha mostrato un contatto avvenuto verso la fine del primo temp in area di rigore che ha visto protagonista Victor Osimhen e presumibilmente il portiere della Roma, Rui Patricio.

A mostrarlo è Graziano Cesari che si domanda come sia possibile che non vi sia stato nemmeno un replay di quest’azione. Di seguito le sue parole a Pressing:

“Voi non l’avete colta, ma adesso vi faccio vedere io un episodio di Osimhen, non ci sono replay! Osimhen cade a contatto con Rui Patricio. Per me Osimhen è in vantaggio con tutti e tocca il pallone col sinistro. Poi Victor ha un contatto col portiere, o è lui che tocca? Questo episodio è molto più dubbio del rigore su Anguissa! Non ci sono immagini di questo episodio”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

SSC Napoli: “La squadra ha dimostrato impegno ed attaccamento alla maglia

Roma-Napoli, Spalletti espulso alla fine della partita: ecco il motivo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucciso da colpo pistola in azienda, arrestato proprietario