Moviola Napoli-Sassuolo: espulsione ingiusta e rigore mancato

L’ex arbitro di calcio Luca Marelli ha analizzato qualche episodio relativo alla sfida tra Napoli e Sassuolo andata in scena ieri.

Luca Marelli, ex arbitro di calcio, è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare di Napoli-Sassuolo. Marelli analizza in particolare l’espulsione del neroverde Laurienté, in più si sofferma su un presunto calcio di rigore per gli azzurri.

“La prima ammonizione è errata, perché pur essendoci fallo su Lobotka ma non c’è imprudenza e l’azione non è potenzialmente pericolosa perché il Sassuolo era tutto schierato. Sul secondo fallo, invece, il giallo c’è in quanto c’è imprudenza e l’intervento è molto in ritardo.”

“Il tocco di mano è veramente molto evidente, nel replay si vede il braccio di Rogerio larghissimo e c’è un movimento verso il pallone. Sinceramente mi difficile capire per quale motivo Marini al Var non sia intervenuto. All’arbitro un episodio del genere può sfuggire, perché i tocchi di mano sono veramente molto complessi ma al Var n. C’era necessità di un on field review con calcio di rigore senza ammonizione, perché non si trattava di un tiro in porta.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La SSC Napoli celebra Maradona: “Una data scolpita nella storia”

Napoli-Sassuolo, Osimhen: “Contento per la squadra, Spalletti mi da fiducia”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Droga: a Trieste sequestrato oltre un quintale e mezzo cocaina