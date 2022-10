Napoli-Sassuolo, ancora elogi per Mario Rui: le pagelle

Il terzino portoghese Mario Rui è stato ancora una volta elogiato dal maggiori quotidiani dopo Napoli-Sassuolo.

Mario Rui è stato ancora una volta uno dei migliori in campo durante il match tra Napoli e Sassuolo. I maggiori quotidiani hanno infatti elogiato la prestazione del terzino azzurro.

Corriere dello Sport – 7: “Per un’ora, è un calcio sublime, condito persino da una traversa con il destro, al solito il piedi usato per l’autobus. E l’assist per Kvara, vabbè, collo-interno, a girare.”

Il Mattino – 7,5: “Impressionante quando rientra, calcia col destro e maledice la traversa. Ma è altrettanto micidiale come se fosse la cosa più naturale al mondo scodellare l’assist del 3-0 per Kvara, come un Pirlo dei bei tempi. Ceide non lo vede mai. Un errore a inizio ripresa ma non è la playstation questa.”

Tuttosport – 7: “Ma vogliamo parlare dell’assist sul gol di Kvaratskhelia? Basterebbe quella giocata, ma poi bisogna aggiungere anche una rete solo sfiorata.”

Gazzetta dello Sport – “Fa parte della tesi “due titolari affidabili per ruolo”, ma è in un momento super e merita di giocare. Pizzica la traversa, delizioso assist per il 3-0.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La SSC Napoli celebra Maradona: “Una data scolpita nella storia”

Napoli-Sassuolo, Osimhen: “Contento per la squadra, Spalletti mi da fiducia”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Droga: a Trieste sequestrato oltre un quintale e mezzo cocaina