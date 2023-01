UFFICIALE – Multa per la SSC Napoli: la motivazione del Giudice Sportivo, l’ammenda

Multa per la SSC Napoli: la motivazione del Giudice Sportivo

Multa per la SSC Napoli – Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha multato cinque club di Serie A, tra questi figura anche il Napoli per una spiacevole situazione avvenuta nel corso della sfida contro la Roma. Gli altri club multati sono Lecce, Bologna, Cremonese e Salernitana.

Multato il club azzurro per Napoli-Roma

La SSC Napoli ha ricevuto un’ammenda di 10.000 euro per il laser puntato in direzione di Rui Patricio in occasione della punizione a favore del Napoli al 35′ minuto di gioco.

Di seguito le motivazioni del Giudice Sportivo pubblicate tramite comunicato dalla Lega Serie A:

“Ammenda per il Napoli per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria“.

