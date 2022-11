Musso: “Col Napoli sarà un big match, siamo forti non temiamo nessuno”

Musso l’intervista

Juan Musso, portiere titolare dell’Atalanta ha rilasciato un’intervista a L’Eco di Bergamo, in cui parla anche della prossima sfida contro il Napoli. Ecco quanto ha dichiarato:

La sconfitta con la Lazio?

“Ha giocato veramente bene, ma c’è anche da dire che noi non eravamo al top: avremmo potuto riaprirla forse nel finale, quando abbiamo provato a riaprire la gara, ma non siamo stati fortunati. Non ci siamo demoralizzati, dobbiamo guardare avanti”.

Musso, le parole sulla prossima sfida di campionato:

La partita contro il Napoli?

“Sarà una grande partita, un big match. La affronteremo con la voglia di giocare di sempre, sono queste le sfide che si caricano da sole per stimolo e ambizione, sono match di alto livello che a tutti piace giocare. Saremo la solita Atalanta che proverà a fare la partita”.

Se temiamo qualcuno?

“Rispettiamo tutti e non temiamo nessuno, anche noi siamo forti e disponiamo di individualità importanti”.

Lookman?

“Per me è un grande giocatore, che ci sta aiutando tanto”.

