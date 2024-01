Sky Sport – È arrivato Popovic, Bayern e City lo monitorano

Il giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha riportato le ultime notizie in merito all’arrivo di Matija Popovic. Il serbo ha fatto gola a molte big, ma proprio il Napoli è riuscito (quasi) a concludere in tempi record l’affare, poiché presto lo tessererà. Il giocatore verrà spedito in prestito al Frosinone, poiché gli slot a disposizione per ospitare un altro extracomunitario sono terminati. Intanto il classe 2006, considerato tra i migliori 18enni, ha attirato l’attenzione anche di Bayern Monaco e Manchester City.

L’entourage del giocatore lo aveva proposto all’Inter, che però non ha affondato il colpo. Intanto però il giocatore avrebbe gradito molto l’Italia come meta. Popovic si è recato stamattina a Villa Stuart per le visite mediche.

