Napoli, accordo con il Verona per Ngonge. Domani le visite mediche

Napoli, è fatta per Cyril Ngonge dal Verona

Il Napoli e il Verona hanno trovato l’intesa per il trasferimento di Cyril Ngonge in maglia azzurra, che dovrebbe definirsi già nelle prossime ore. A riportare l’accordo per la conclusione delle trattative, è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio che attraverso il suo portale specifica:

“Intesa trovata nella notte di martedì tra le due società per la cifra di 20 milioni più bonus e adesso restano da sistemare gli ultimi dettagli per l’arrivo dell’attaccante classe 2000. Nella giornata di giovedì si svolgeranno le visite mediche”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

