Tuttosport – Conte vuole allenare in Italia: ci pensano Napoli e Roma

L’edizione odierna del quotidiano, parla di Antonio Conte. Il tecnico, dopo aver rifiutato la proposta del Napoli, ha reso pubblica la sua voglia di continuare ad allenare in Italia. Ci pensa ancora il club di De Laurentiis e la Roma, dopo l’esonero di Mourinho: “L’esonero di José Mourinho ha cambiato i piani della Roma, che si è ufficialmente iscritta alla corsa ad un nuovo tecnico per l’estate. Daniele De Rossi, subentrato fino a giugno, spera in una parabola all’Inzaghi-laziale, che da semplice traghettatore è poi diventato tecnico ufficiale per diverse stagioni, ma l’impresa è molto complicata.

Scontato anche l’addio a Napoli di Walter Mazzarri, con gli azzurri che hanno un obiettivo ben fisso in testa: Antonio Conte. Il tecnico vuole tornare in Italia dopo la separazione consumata un anno fa con il Tottenham ed è già stato contattato dai campani. Non se ne è fatto nulla una prima volta, ma in estate De Laurentiis proverà il rilancio. E la Roma spaventa, visti i 7.5 milioni che offriva a Mourinho. A Londra Conte ne guadagnava 9.5, ha richieste economiche importanti ma i Friedkin non sono spaventati. E l’ipotesi Conte prende piede”.

