Napoli, accordo Reinildo Mandava. Arriverà a giugno

Napoli, c’è l’accordo con Reinildo Mandava

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli ha un accordo con Reinildo Mandava per il suo trasferimento in azzurro il prossimo giugno. Il terzino in forza al Lille arriverà a parametro zero, non avendo rinnovato il suo contratto con il club francese. Il Napoli avrebbe anche anticipato il suo arrivo, ma lo status di extracomunitario ha frenato questa opzione. Il club azzurro ha occupato l’ultimo slot disponibile con Tuanzebe, che rende impossibile il suo approdo in azzurro da subito.

