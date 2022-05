Napoli, agente Koulibaly: “Non ci sono trattative con altri club”

Fali Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly, fa chiarezza sulla situazione che lega il difensore al Napoli.

L’agente di Kalidou Koulibaly ha rilasciato una breve dichiarazione all’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il tema è proprio la situazione attuale del difensore senegalese per quanto riguarda la permanenza al Napoli. Ramadani afferma che attualmente non c’è alcuna trattativa con gli altri club, il loro obiettivo è incontrare il Presidente De Laurentiis e parlarne con lui.

Di seguito le dichiarazioni dell’agente:

“Le quotidiane notizie che riguardano Kalidou Koulibaly e appaiono sistematicamente sui media mi spingono, in qualità di rappresentante del calciatore, a una semplice precisazione. In questo momento, non c’è alcuna trattativa con altri club che attiene al futuro di Koulibaly e siamo in attesa di incontrare il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per definire la soluzione migliore per il calciatore e per il club.

