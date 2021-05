Napoli: Allegri per la panchina, possibile no alla Juve se rimangono Nedved e Paratici

Il futuro del tecnico pluricampione d’Italia potrebbe essere in azzurro

Libero, nella sua edizione odierna, parla del futuro dell’ex tecnico di Juventus e Milan, Massimiliano Allegri. Stando a quanto è riportato il suo futuro non è ancora deciso sullo sfondo potrebbe esserci anche la possibilità di allenare il Napoli nella prossima stagione. A frapporsi tra l’allenatore e il suo ritorno in bianconero ci sarebbe l’eventuale riconferma in società di Nedved e Paratici. Due soggetti con cui, sempre stando a quanto scrive il quotidiano, non avrebbe un gran rapporto.

Questo è quanto si legge:

“Spalletti flirta da tempo con il Napoli, là dove Sarri è escluso per motivi di minestre riscaldate e scadute. Ma la rosa partenopea è, per età e qualità, la più ambita dai tecnici in pausa: e se fosse la sfida ideale per Allegri? Lo diventerebbe soprattutto nel caso in cui Agnelli dovesse confermare Paratici e Nedved nella sala di comando della Juventus, due con cui Max non tornerebbe volentieri in affari. Se Pirlo cogliesse la Champions, a maggior ragione, potrebbe prevalere in casa bianconera l’idea di perseverare con la stessa “triade”. Allegri, a quel punto, accarezzerebbe la pazza idea: allenare per De Laurentiis, su cui nutriva dubbi”.

